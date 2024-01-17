Любимов Нил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олимпиада
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1871 ст.
Сын: Любимов Яков Нилович
Мать ребёнка: не указана
Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Смерть
Неизвестно