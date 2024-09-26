Корольков Петр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Корольков Дмитрий Степанович
Мать: Королькова Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1901
Рождение ребёнка
1904
Рождение ребёнка
1907
Сын: Корольков Михаил Петрович
Мать ребёнка: Королькова (Мордовская Это Не Фамилия) Прасковья Петровна
погиб на войне
Рождение ребёнка
11.09.1910
Рождение ребёнка
1911
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Королькова (Мордовская Это Не Фамилия) Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1918
Рождение ребёнка
14.07.1922
Мать ребёнка: Королькова (Мордовская Это Не Фамилия) Прасковья Петровна
Чемлык, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно