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Корольков Петр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Корольков Дмитрий Степанович

Мать: Королькова Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королькова (Мордовская Это Не Фамилия) Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
27.09.1901

Сын: Корольков Константин Петрович

Мать ребёнка: Королькова (Мордовская Это Не Фамилия) Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Сивохина (Королькова) Серафима Петровна

Мать ребёнка: Королькова (Мордовская Это Не Фамилия) Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Корольков Михаил Петрович

Мать ребёнка: Королькова (Мордовская Это Не Фамилия) Прасковья Петровна

погиб на войне
Рождение ребёнка
11.09.1910

Дочь: Сивохина (Королькова) Софья Петровна

Мать ребёнка: Королькова (Мордовская Это Не Фамилия) Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Королькова (Мордовская Это Не Фамилия) Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Корольков Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Королькова (Мордовская Это Не Фамилия) Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
14.07.1922

Сын: Корольков Павел Петрович

Мать ребёнка: Королькова (Мордовская Это Не Фамилия) Прасковья Петровна

Чемлык, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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