Ширшов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширшов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1985

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

1955 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1985

Отец: Ширшов Евгений

Мать: Ширшова Марина

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