Филиппов Александр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппов Александр Фёдорович

Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

1950

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Минск, Минск
Смерть
2021
Минск, Минск
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