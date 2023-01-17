Толкачева Евфимия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Толкачева Любовь Филипповна
Отец ребёнка: Толкачев Филипп Архипович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Толкачева Ирина Филипповна
Отец ребёнка: Толкачев Филипп Архипович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Толкачев Филипп Архипович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Толкачева Ольга Филипповна
Отец ребёнка: Толкачев Филипп Архипович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Толкачев Пармений Филиппович
Отец ребёнка: Толкачев Филипп Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно