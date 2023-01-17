Толкачева Евфимия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачева Евфимия Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Толкачева Любовь Филипповна

Отец ребёнка: Толкачев Филипп Архипович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Толкачева Ирина Филипповна

Отец ребёнка: Толкачев Филипп Архипович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Толкачев Нил Филиппович

Отец ребёнка: Толкачев Филипп Архипович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Толкачева Ольга Филипповна

Отец ребёнка: Толкачев Филипп Архипович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Толкачев Пармений Филиппович

Отец ребёнка: Толкачев Филипп Архипович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Филипп Архипович

Смерть
Неизвестно
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