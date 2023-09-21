Князева Светлана Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева Светлана Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загородняя Татьяна Львовна

Отец ребёнка: Загородний Лев Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загородняя Кира Львовна

Отец ребёнка: Загородний Лев Григорьевич

Рождение ребёнка
25.01.1977

Дочь: Загородняя Лариса Львовна

Отец ребёнка: Загородний Лев Григорьевич

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