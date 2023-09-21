Князева Светлана Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Загородняя Татьяна Львовна
Отец ребёнка: Загородний Лев Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Загородняя Кира Львовна
Отец ребёнка: Загородний Лев Григорьевич
Рождение ребёнка
25.01.1977
Дочь: Загородняя Лариса Львовна
Отец ребёнка: Загородний Лев Григорьевич