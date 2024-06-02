Ульянов Валерий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1951
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1951
Отец: Ульянов Александр
Мать: Ульянова Анна
Рождение ребёнка
25.03.1977
Дочь: Ливенцова Ульянова Анна Валерьевна
Мать ребёнка: Ульянова Яценко Нина Николаевна
Рождение ребёнка
02.06.1980
Сын: Ульянов Сергей Валерьевич
Мать ребёнка: Ульянова Яценко Нина Николаевна
Рождение ребёнка
11.09.1986
Сын: Ульянов Николай Валерьевич
Мать ребёнка: Ульянова Яценко Нина Николаевна