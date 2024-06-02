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Ульянов Валерий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1951

Отец: Ульянов Александр

Мать: Ульянова Анна

Рождение ребёнка
25.03.1977

Дочь: Ливенцова Ульянова Анна Валерьевна

Мать ребёнка: Ульянова Яценко Нина Николаевна

Рождение ребёнка
02.06.1980

Сын: Ульянов Сергей Валерьевич

Мать ребёнка: Ульянова Яценко Нина Николаевна

Рождение ребёнка
11.09.1986

Сын: Ульянов Николай Валерьевич

Мать ребёнка: Ульянова Яценко Нина Николаевна

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