Асадуллин Мухаметгариф Мухаметзарифович
Место рожденияСело Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения1885
Дата смерти20.09.1953
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1916
Дочь: ? Гарифовна
Мать ребёнка: Асадуллина Хумайря Ризвановна
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Асадуллина Хумайря Ризвановна
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Сафура Гарифовна
Мать ребёнка: Асадуллина Хумайря Ризвановна
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
12.01.1921
Дочь: Апахуджаева Марзия Гарифовна
Мать ребёнка: Асадуллина Хумайря Ризвановна
Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
1923
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
10.06.1924
Сын: Асадуллин Талгат Гарифович
Мать ребёнка: Асадуллина Хумайря Ризвановна
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
15.06.1928
Дочь: Насырова Гайша Гарифовна
Мать ребёнка: Асадуллина Хумайря Ризвановна
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
10.03.1933
Дочь: Байбурина Зульфира Гарифовна
Мать ребёнка: Асадуллина Хумайря Ризвановна
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
27.09.1935
Сын: Асадуллин Ахматзия Гарифович
Мать ребёнка: Асадуллина Хумайря Ризвановна
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
01.06.1938
Дочь: Байбурина Гадиля Гарифовна
Мать ребёнка: Асадуллина Хумайря Ризвановна
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
16.01.1940
Дочь: Мунзарова Гашия Гарифовна
Мать ребёнка: Асадуллина Хумайря Ризвановна
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
20.09.1953
Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Уфа, Россия