Асадуллин Мухаметгариф Мухаметзарифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асадуллин Мухаметгариф Мухаметзарифович

Место рождения

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

1885

Дата смерти

20.09.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Асадуллин Мухаметзариф Нугуманович

Мать: Асадуллина Фархисурур

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1916

Дочь: ? Гарифовна

Мать ребёнка: Асадуллина Хумайря Ризвановна

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1917

Сын: Асадуллин ? Гарифович

Мать ребёнка: Асадуллина Хумайря Ризвановна

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Сафура Гарифовна

Мать ребёнка: Асадуллина Хумайря Ризвановна

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
12.01.1921

Дочь: Апахуджаева Марзия Гарифовна

Мать ребёнка: Асадуллина Хумайря Ризвановна

Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
1923

Жена: Асадуллина Хумайря Ризвановна

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
10.06.1924

Сын: Асадуллин Талгат Гарифович

Мать ребёнка: Асадуллина Хумайря Ризвановна

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
15.06.1928

Дочь: Насырова Гайша Гарифовна

Мать ребёнка: Асадуллина Хумайря Ризвановна

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
10.03.1933

Дочь: Байбурина Зульфира Гарифовна

Мать ребёнка: Асадуллина Хумайря Ризвановна

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
27.09.1935

Сын: Асадуллин Ахматзия Гарифович

Мать ребёнка: Асадуллина Хумайря Ризвановна

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
01.06.1938

Дочь: Байбурина Гадиля Гарифовна

Мать ребёнка: Асадуллина Хумайря Ризвановна

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
16.01.1940

Дочь: Мунзарова Гашия Гарифовна

Мать ребёнка: Асадуллина Хумайря Ризвановна

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
20.09.1953
Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Уфа, Россия
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