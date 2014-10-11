Гуж Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1950
Дата смерти11.10.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1950
Отец: не указан
Мать: Гуж Эмма Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1969
Дочь: Шемякова Маргарита Витальевна
Отец ребёнка: Сухоруков Виталий Ильич
Рождение ребёнка
17.02.1970
Дочь: Сухорукова Наталья Витальевна
Отец ребёнка: Сухоруков Виталий Ильич
Рождение ребёнка
03.11.1977
Сын: Буянов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Буянов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
25.10.1979
Дочь: Буянова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Буянов Василий Николаевич
Смерть
11.10.2014