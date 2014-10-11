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Гуж Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1950

Дата смерти

11.10.2014

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1950

Отец: не указан

Мать: Гуж Эмма Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буянов Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухоруков Виталий Ильич

Рождение ребёнка
01.03.1969

Дочь: Шемякова Маргарита Витальевна

Отец ребёнка: Сухоруков Виталий Ильич

Рождение ребёнка
17.02.1970

Дочь: Сухорукова Наталья Витальевна

Отец ребёнка: Сухоруков Виталий Ильич

Рождение ребёнка
03.11.1977

Сын: Буянов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Буянов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
25.10.1979

Дочь: Буянова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Буянов Василий Николаевич

Смерть
11.10.2014

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