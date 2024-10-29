Глазова (Галимьянова) Надежда Эдуардовна 17.07.1989 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГлазова (Галимьянова) Надежда Эдуардовна

Глазова (Галимьянова) Надежда Эдуардовна

Место рождения

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

17.07.1989

Пол

Женский

Отец

1967 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1989

Отец: Галимьянов Эдуард Галиханович

Мать: скрыто настройками приватности

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
14.04.2009

Сын: Глазов Николай Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
24.10.2015

Муж: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.09.2023

Сын: Глазов Иван Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.