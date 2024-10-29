Глазова (Галимьянова) Надежда Эдуардовна
Место рождения
Дата рождения17.07.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1989
Отец: Галимьянов Эдуард Галиханович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.04.2009
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
24.10.2015
Муж: скрыто настройками приватности
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.09.2023
Сын: Глазов Иван Иванович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности