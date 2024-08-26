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Жеребцов Захар Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЭЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Жеребцов Филипп Осипыч

Мать: (Жеребцова/?) Дарья Филиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Жеребцова) Стефанида Николаевна

Рождение ребёнка
23.05.1884

Сын: Жеребцов Федор Захарович

Мать ребёнка: (Жеребцова) Стефанида Николаевна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Жеребцов Василий Захарович

Мать ребёнка: (Жеребцова) Стефанида Николаевна

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