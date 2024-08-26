Жеребцов Захар Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Жеребцова) Стефанида Николаевна
Рождение ребёнка
23.05.1884
Мать ребёнка: (Жеребцова) Стефанида Николаевна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Жеребцов Василий Захарович
Мать ребёнка: (Жеребцова) Стефанида Николаевна