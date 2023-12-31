Канбарова (Пашыгорева) Дарья Петрова
Место рожденияс. Полковое Тамбовского уезда
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Пашыгорев Петр
с. Полковое Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Канбаров Григорий Никитин
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Канбаров Григорий Никитин
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1781
Сын: Канбаров Афонасий Григорьев
Отец ребёнка: Канбаров Григорий Никитин
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Канбаров Григорий Никитин
с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Канбаров Григорий Никитин
с. Пушкарская слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно