Канбарова (Пашыгорева) Дарья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канбарова (Пашыгорева) Дарья Петрова

Место рождения

с. Полковое Тамбовского уезда

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Пашыгорев Петр

Мать: не указана

с. Полковое Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1777

Сын: Канбаров Лука Григорьев

Отец ребёнка: Канбаров Григорий Никитин

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Канбаров Григорий Никитин

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1781

Сын: Канбаров Афонасий Григорьев

Отец ребёнка: Канбаров Григорий Никитин

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1788

Сын: Канбаров Антон Григорьев

Отец ребёнка: Канбаров Григорий Никитин

с. Пушкарская слобода
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Канбаров Григорий Никитин

с. Пушкарская слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канбаров Григорий Никитин

Смерть
Неизвестно
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