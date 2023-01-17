Мухамедзянов Радик Рамильевич
Место рождения
Дата рождения11.05.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1967
Бракосочетание
04.11.1989
Рождение ребёнка
26.02.1991
Дочь: Мухамедзянова Альбина Радиковна
Мать ребёнка: Мухамедзянова Гульнара Миннигалимовна
Рождение ребёнка
18.06.1997
Дочь: Мухамедзянова Камилла Радиковна
Мать ребёнка: Мухамедзянова Гульнара Миннигалимовна
Рождение ребёнка
09.09.2015
Сын: Мухамедзянов Ранэль Радикович
Мать ребёнка: Аминова Зарема Рафаиловна
Рождение ребёнка
19.07.2019
Сын: Мухамедзянов Ролан Радикович
Мать ребёнка: Аминова Зарема Рафаиловна
Бракосочетание
Неизвестно