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Мухамедзянов Радик Рамильевич

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.05.1967

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1967

Отец: Мухамедзянов Рамиль Агилевич

Мать: Мухамедзянова Гадиля Хайдаровна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.11.1989

Жена: Мухамедзянова Гульнара Миннигалимовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.02.1991

Дочь: Мухамедзянова Альбина Радиковна

Мать ребёнка: Мухамедзянова Гульнара Миннигалимовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1997

Дочь: Мухамедзянова Камилла Радиковна

Мать ребёнка: Мухамедзянова Гульнара Миннигалимовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.2015

Сын: Мухамедзянов Ранэль Радикович

Мать ребёнка: Аминова Зарема Рафаиловна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.2019

Сын: Мухамедзянов Ролан Радикович

Мать ребёнка: Аминова Зарема Рафаиловна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аминова Зарема Рафаиловна

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