Брагина Надежда Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брагина Надежда Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1981

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1981

Отец: Архипов Валерий Георгиевич

Мать: Архипова (Пичужкина) Антонина Вениаминовна

Рождение ребёнка
02.02.2004

Дочь: Путикова (Брагина) Светлана Александровна

Отец ребёнка: Брагин Александр Юрьевич

Пижма, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.10.2014

Сын: Брагин Юрий Александрович

Отец ребёнка: Брагин Александр Юрьевич

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