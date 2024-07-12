Брагина Надежда Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1981
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1981
Рождение ребёнка
02.02.2004
Дочь: Путикова (Брагина) Светлана Александровна
Отец ребёнка: Брагин Александр Юрьевич
Пижма, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.10.2014
Сын: Брагин Юрий Александрович
Отец ребёнка: Брагин Александр Юрьевич