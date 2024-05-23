Шкиркова Ева Христофоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Ефрасинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкирков Николай Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкирков Эдуард Владимирович
Отец ребёнка: Шкирков Владимир
Рождение ребёнка
18.09.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шкирков Владимир
Смерть
Неизвестно