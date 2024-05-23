Шкиркова Ева Христофоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШкиркова Ева Христофоровна

Шкиркова Ева Христофоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ефрасинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкирков Николай Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкирков Эдуард Владимирович

Отец ребёнка: Шкирков Владимир

Рождение ребёнка
18.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шкирков Владимир

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.