Кононов Ярослав Артемович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононов Ярослав Артемович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.2021

Отец: не указан

Мать: Кононова-Брусенко Ксения Анатольевна

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