Абдрашитов Нигматша (Нигмат) Мухамадиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдрашитов Нигматша (Нигмат) Мухамадиевич

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абдрашитов Мухамади

Мать: Абдрашитова Камалия

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.12.1921

Дочь: Рашитова Хадича Нигматовна

Мать ребёнка: Рахимова Жынжибану Салахетдиновна

д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Развод
Неизвестно

Жена: Рахимова Жынжибану Салахетдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахимова Жынжибану Салахетдиновна

Смерть
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
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