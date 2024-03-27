Абдрашитов Нигматша (Нигмат) Мухамадиевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абдрашитов Мухамади
Мать: Абдрашитова Камалия
Рождение ребёнка
30.12.1921
Дочь: Рашитова Хадича Нигматовна
Мать ребёнка: Рахимова Жынжибану Салахетдиновна
д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР