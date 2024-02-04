Давыдов Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1964
Отец: Давыдов Владимир Яковлевич
Мать: Афонина Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Ивановна