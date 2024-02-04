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Давыдов Николай Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1964

Отец: Давыдов Владимир Яковлевич

Мать: Афонина Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Ивановна

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