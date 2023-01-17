Невмержицкий Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения26.02.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1925
Отец: Невмержицкий Сергей Иванов
Мать: не указана
Призыв на военную службу
17.05.1943
Козулька, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно