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Невмержицкий Николай Сергеевич

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Место рождения

Лучанки, Житомирська область

Дата рождения

26.02.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1925

Отец: Невмержицкий Сергей Иванов

Мать: не указана

Лучанки, Житомирська область
Призыв на военную службу
17.05.1943
Козулька, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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