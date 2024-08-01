Терещенко Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Игнат
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терещенко Матвей
Рождение ребёнка
24.02.1922
Сын: Терещенко Василий
Отец ребёнка: Терещенко Матвей
Рождение ребёнка
15.12.1923
Сын: Терещенко Иван
Отец ребёнка: Терещенко Матвей
Рождение ребёнка
27.07.1925
Сын: Терещенко ?
Отец ребёнка: Терещенко Матвей
Смерть
Неизвестно