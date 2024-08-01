Терещенко Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенко Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Игнат

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терещенко Матвей

Рождение ребёнка
24.02.1922

Сын: Терещенко Василий

Отец ребёнка: Терещенко Матвей

Рождение ребёнка
15.12.1923

Сын: Терещенко Иван

Отец ребёнка: Терещенко Матвей

Рождение ребёнка
27.07.1925

Сын: Терещенко ?

Отец ребёнка: Терещенко Матвей

Смерть
Неизвестно

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