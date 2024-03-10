Полуэктова Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1067
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1067
Отец: Кузнецов Андрей Устинович
Рождение ребёнка
27.06.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Геннадий Иванович
Новониколаевский, Новониколаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
25.06.1991
Дочь: Полуэктова Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Полуэктов Андрей Евгеньевич
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно