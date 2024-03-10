Полуэктова Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуэктова Елена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1067

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1965 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1991 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1067

Отец: Кузнецов Андрей Устинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Геннадий Иванович

Новониколаевский, Новониколаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
25.06.1991

Дочь: Полуэктова Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Полуэктов Андрей Евгеньевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полуэктов Андрей Евгеньевич

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