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Юсуп Сулейманов

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Место рождения

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Сулейман Назыров

Мать: Гульбайда (Гульгабида) Сагитова

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Губейда Юсупова

Мать ребёнка: Магрифа

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Рахима Юсупова

Мать ребёнка: Магрифа

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хубейба Юсупова

Мать ребёнка: Магрифа

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магрифа

Смерть
Неизвестно
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