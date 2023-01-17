Юсуп Сулейманов
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Сулейман Назыров
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Губейда Юсупова
Мать ребёнка: Магрифа
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Рахима Юсупова
Мать ребёнка: Магрифа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хубейба Юсупова
Мать ребёнка: Магрифа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Магрифа
Смерть
Неизвестно