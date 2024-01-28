Морозов Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Кирилл

Морозов Кирилл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1920 г.р.
1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Попыталова (Морозова) Антонина

Мать ребёнка: Морозова Прасковья

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Морозова) Евдокия Кириловна

Мать ребёнка: Морозова Прасковья

Рождение ребёнка
08.11.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Прасковья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.