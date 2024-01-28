Морозов Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Попыталова (Морозова) Антонина
Мать ребёнка: Морозова Прасковья
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Морозова) Евдокия Кириловна
Мать ребёнка: Морозова Прасковья
Рождение ребёнка
08.11.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морозова Прасковья
Смерть
Неизвестно