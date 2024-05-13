Суриков Иван Иванович 1766 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суриков Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1763 г.р.

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сурикова Ивановна

Мать ребёнка: Сурикова (Завалюева) Авдотья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурикова (Завалюева) Авдотья Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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