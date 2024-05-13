Суриков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сурикова Ивановна
Мать ребёнка: Сурикова (Завалюева) Авдотья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно