(Руденко) Наталия Васильевна
Место рождения
Дата рождения11.08.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1888
Отец: Руденко Василий Семенович
Мать: Руденко Марфа Никитовна
1882-1888 гг. Рождения, б...смерти Ф. 201, о. 1, д. 4 , Покровская церковь села Маяки | с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Место жительства
Неизвестно
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Смерть
Неизвестно