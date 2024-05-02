Василий Иванович 1794 — найти родственников по фамилии на Familio
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Василий Иванович

Место рождения

Лещёвка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Иван Степанович

Мать: Устинья Ивановна

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Михайловна

Упоминание
1807
Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 260. Л. 711.
Рождение ребёнка
1818

Сын: Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Дарья Михайловна

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: Дарья Михайловна

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Василиса Васильевна

Мать ребёнка: Дарья Михайловна

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1825

Сын: Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Дарья Михайловна

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кир Васильевич

Мать ребёнка: Дарья Михайловна

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1834
Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизской сказке https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624405#705
Смерть
Неизвестно

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