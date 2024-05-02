Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Иван Степанович
Мать: Устинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Михайловна
Упоминание
1807
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 260. Л. 711.
Рождение ребёнка
1818
Сын: Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Василиса Васильевна
Мать ребёнка: Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кир Васильевич
Мать ребёнка: Дарья Михайловна
Упоминание
1834
Упоминается в ревизской сказке https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624405#705
Смерть
Неизвестно