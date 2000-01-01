Драганчук Юрий Михайлович
Место рожденияд. Загвиздя
Дата рождения07.01.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1907
Отец: Драганчук Михаил
Мать: не указана
д. Загвиздя
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
13.01.1951
с. Подлесье Ивано-франковсой обл.
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1956
Смерть
Неизвестно