Драганчук Юрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Драганчук Юрий Михайлович

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Место рождения

д. Загвиздя

Дата рождения

07.01.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1907

Отец: Драганчук Михаил

Мать: не указана

д. Загвиздя
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Драганчук Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Драганчук Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Драганчук Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
13.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Драганчук Прасковья Васильевна

с. Подлесье Ивано-франковсой обл.
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Драганчук Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Драганчук Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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