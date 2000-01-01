Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Отец

1715 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Артемий

Мать: не указана

Смерть
1807
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