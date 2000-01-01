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Афанасий
Афанасий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1751
Дата смерти
1807
Пол
Мужской
Отец
Артемий
1715 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец:
Артемий
Мать: не указана
Смерть
1807
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