Требунских Василий Николаевич
Место рожденияИзлегоще, Липецкая обл., Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1933
Дочь: Китаева (Требунских) Анна Васильевна
Мать ребёнка: (Требунских) Марфа Ермилова
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно