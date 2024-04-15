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Требунских Василий Николаевич

Место рождения

Излегоще, Липецкая обл., Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Требунских) Марфа Ермилова

Рождение ребёнка
01.03.1933

Дочь: Китаева (Требунских) Анна Васильевна

Мать ребёнка: (Требунских) Марфа Ермилова

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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