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Дуничев Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Дуничев Андрей Николаевич

Мать: Дуничева Ваcса Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дуничева (Козьминова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дуничева (Козьминова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуничев Александр Александрович

Мать ребёнка: Дуничева (Козьминова) Анна Васильевна

Бракосочетание
1887

Жена: Дуничева (Козьминова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Дуничев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Дуничева (Козьминова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Дуничев Николай Александрович

Мать ребёнка: Дуничева (Козьминова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Дуничев Иван Александрович

Мать ребёнка: Дуничева (Козьминова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
07.06.1897

Сын: Дуничев Федор Александрович

Мать ребёнка: Дуничева (Козьминова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
25.04.1904

Сын: Дуничев Николай Александрович

Мать ребёнка: Дуничева (Козьминова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
03.05.1906

Сын: Дуничев Василий Александрович

Мать ребёнка: Дуничева (Козьминова) Анна Васильевна

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