Нужная (Бондаренко) Марина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бондаренко Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1929
Дочь: Козий Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: не указан
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1938
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.04.1940
Сын: Нужный Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно