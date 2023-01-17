Нужная (Бондаренко) Марина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нужная (Бондаренко) Марина Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бондаренко Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1929

Дочь: Козий Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: не указан

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1938

Сын: Нужный Пётр Панасович

Отец ребёнка: не указан

Шестеринцы, Черкаська область
Рождение ребёнка
08.04.1940

Сын: Нужный Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: не указан

Шестеринцы, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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