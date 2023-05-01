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Доценко Евгений Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доценко (Никишкина) Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
31.05.2001

Сын: Доценко Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Доценко (Никишкина) Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
25.12.2005

Дочь: Доценко Виктория Евгеньевна

Мать ребёнка: Доценко (Никишкина) Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
13.09.2014

Дочь: Доценко Вероника Евгеньевна

Мать ребёнка: Доценко (Никишкина) Ирина Васильевна

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