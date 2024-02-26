Евдокея Самуйлова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Архип (Ов)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Анна Николаева (Вна)
Отец ребёнка: Николай Архип (Ов)
Смерть
До 1834