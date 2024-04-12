Ромашин (в бегах с 1819) Фома Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромашин (в бегах с 1819) Фома Павлович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Иванов Павел Васильевич

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Ромашин Тарас Фомич

Мать ребёнка: Иванова Анна Степановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ромашин Мина Фомич

Мать ребёнка: Иванова Анна Степановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Ефросинья Фоминична

Мать ребёнка: Иванова Анна Степановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Ромашин Ефим Фомич

Мать ребёнка: Иванова Анна Степановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Анна Степановна

Смерть
Неизвестно
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