Ромашин (в бегах с 1819) Фома Павлович
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Иванов Павел Васильевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1813
Сын: Ромашин Тарас Фомич
Мать ребёнка: Иванова Анна Степановна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ромашин Мина Фомич
Мать ребёнка: Иванова Анна Степановна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Ефросинья Фоминична
Мать ребёнка: Иванова Анна Степановна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Ромашин Ефим Фомич
Мать ребёнка: Иванова Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Анна Степановна
Смерть
Неизвестно