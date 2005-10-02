Крашенинников Виктор Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1918
Дата смерти02.10.2005
ПолМужской
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Крашенинникова Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мочалина Лариса Викторовна
Мать ребёнка: Крашенинникова Евдокия Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Слесарь
Смерть
02.10.2005