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Крашенинников Виктор Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1918

Дата смерти

02.10.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1918

Отец: Крашенинников Георгий Семёнович

Мать: Крашенинникова Виктория Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Крашенинникова Евдокия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мочалина Лариса Викторовна

Мать ребёнка: Крашенинникова Евдокия Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крашенинникова Евдокия Афанасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Слесарь
Смерть
02.10.2005
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