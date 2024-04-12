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Ибаев Иван Никифорович

Место рождения

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.10.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1894 ст.

Отец: Никифор Иванов

Мать: Акулина Трофимова

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
?.10.1894 ст.
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Лечение в госпитале
С 29.07.1916 ст.
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Принят с поезда лазаретом № 11 города Уфы с пулевым ранением левой руки.
Военная служба
Около 1916
Рядовой 217-го пехотного Ковровского полка.
Рождение ребёнка
24.03.1928

Сын: Ибаев Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ибаева Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ибаева Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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