Ибаев Иван Никифорович
Место рождения
Дата рождения13.10.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1894 ст.
Отец: Никифор Иванов
Мать: Акулина Трофимова
Крещение
?.10.1894 ст.
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Лечение в госпитале
С 29.07.1916 ст.
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Принят с поезда лазаретом № 11 города Уфы с пулевым ранением левой руки.
Военная служба
Около 1916
Рядовой 217-го пехотного Ковровского полка.
Рождение ребёнка
24.03.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ибаева Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ибаева Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно