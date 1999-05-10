(Ягодина (Савельева)) Васса
Место рождения
Дата рождения04.09.1924
Дата смерти10.05.1999
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1924
Пилипы-Хребтиевские, Ушицкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савельев Поликарп
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савельев Поликарп
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савельев Поликарп
Смерть
10.05.1999
Пилипы-Хребтиевские, Ушицкий уезд