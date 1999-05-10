(Ягодина (Савельева)) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ягодина (Савельева)) Васса

Место рождения

Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область

Дата рождения

04.09.1924

Дата смерти

10.05.1999

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1916 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1924

Отец: Ягодин Сергей

Мать: Ягодина (Щеглова) Прасковья Дементьевна

Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область
Пилипы-Хребтиевские, Ушицкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Поликарп

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савельев Поликарп

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савельев Поликарп

Смерть
10.05.1999
Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область
Пилипы-Хребтиевские, Ушицкий уезд

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