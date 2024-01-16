Ногин Сила Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНогин Сила Павлович

Ногин Сила Павлович

Место рождения

д. Пестерево

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Ногин Павел Яковлевич

Мать: Корзникова, Ногина ?

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1755

Сын: Ногин Иван Силович

Мать ребёнка: Ногина Домника (Домна) Зотиковна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Параскева Силовна

Мать ребёнка: Ногина Домника (Домна) Зотиковна

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Марина Силовна

Мать ребёнка: Ногина Домника (Домна) Зотиковна

д. Пестерево, Веселая тож
Рождение ребёнка
1768

Сын: Ногин Федот Силович

Мать ребёнка: Ногина Домника (Домна) Зотиковна

д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ногина Домника (Домна) Зотиковна

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close