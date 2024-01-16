Ногин Сила Павлович
Место рожденияд. Пестерево
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Ногин Павел Яковлевич
Мать: Корзникова, Ногина ?
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1755
Сын: Ногин Иван Силович
Мать ребёнка: Ногина Домника (Домна) Зотиковна
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Параскева Силовна
Мать ребёнка: Ногина Домника (Домна) Зотиковна
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Марина Силовна
Мать ребёнка: Ногина Домника (Домна) Зотиковна
д. Пестерево, Веселая тож
Рождение ребёнка
1768
Сын: Ногин Федот Силович
Мать ребёнка: Ногина Домника (Домна) Зотиковна
д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож