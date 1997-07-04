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Карманова Анастасия Трофимовна

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Место рождения

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.01.1928

Дата смерти

04.07.1997

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1928

Отец: Карманов Трофим Иванович

Мать: Карманова Евдокия (Авдотья) Николаевна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1950

Сын: Шокуров Александр Михайлович

Отец ребёнка: Шокуров Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Шокуров Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Шокуров Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Шокурова Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Шокуров Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шокуров Михаил Михайлович

Смерть
04.07.1997
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