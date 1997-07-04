Карманова Анастасия Трофимовна
Место рождения
Дата рождения04.01.1928
Дата смерти04.07.1997
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1928
Рождение ребёнка
1950
Сын: Шокуров Александр Михайлович
Отец ребёнка: Шокуров Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Шокуров Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Шокуров Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Шокурова Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Шокуров Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.07.1997