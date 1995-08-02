Галимов Риназ Ринатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1995
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.08.2019
Сын: Галимов Тамерлан Риназович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.01.2023
Дочь: Галимова Тамина Риназовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности