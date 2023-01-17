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Колкотин Зиновий Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Колкотин Иван Зиновьевич

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
13.03.1908
Из приказных произведен в младшие урядники.
Рождение ребёнка
1912

Сын: Колкотин Фёдор Зиновьевич

Мать ребёнка: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.05.1915

Сын: Колкотин Леонид Зиновьевич

Мать ребёнка: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.07.1917

Сын: Колкотин Илларион Зиновьевич

Мать ребёнка: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Студёновская станица, Уральский уезд, Уральская область, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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