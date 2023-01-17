Колкотин Зиновий Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
13.03.1908
Из приказных произведен в младшие урядники.
Рождение ребёнка
1912
Сын: Колкотин Фёдор Зиновьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1915
Сын: Колкотин Леонид Зиновьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1917
Сын: Колкотин Илларион Зиновьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Студёновская станица, Уральский уезд, Уральская область, Российская Империя
Смерть
Неизвестно