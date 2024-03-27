Сарвяр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСарвяр

Сарвяр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1924

Сын: Сабиров Калимулла

Отец ребёнка: Сабиров Абидулла

с. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мясрура

Отец ребёнка: Сабиров Абидулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабиров Рифат

Отец ребёнка: Сабиров Абидулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабиров Ярулла

Отец ребёнка: Сабиров Абидулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабиров Мялик

Отец ребёнка: Сабиров Абидулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абидуллов Вядут

Отец ребёнка: Сабиров Абидулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сабиров Абидулла

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close