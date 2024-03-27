Сарвяр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.01.1924
Сын: Сабиров Калимулла
Отец ребёнка: Сабиров Абидулла
с. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясрура
Отец ребёнка: Сабиров Абидулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабиров Рифат
Отец ребёнка: Сабиров Абидулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабиров Ярулла
Отец ребёнка: Сабиров Абидулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабиров Мялик
Отец ребёнка: Сабиров Абидулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абидуллов Вядут
Отец ребёнка: Сабиров Абидулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сабиров Абидулла
Смерть
Неизвестно