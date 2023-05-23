Гусева (Казбан) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусева (Казбан) Надежда Владимировна

Гусева (Казбан) Надежда Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.10.1947

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.10.1947

Отец: Казбан Владимир Тимофеевич

Мать: Казбан Клавдия Петровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close