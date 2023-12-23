Звягинцева Татьяна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Звягинцева Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Звягинцев Василий Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Звягинцев Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Звягинцев Василий Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно