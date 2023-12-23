Звягинцева Татьяна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звягинцева Татьяна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Звягинцева Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Звягинцев Василий Емельянович

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Звягинцев Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Звягинцев Василий Емельянович

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звягинцев Василий Емельянович

Смерть
Неизвестно
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