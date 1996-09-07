Петров Федор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Федор Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1996

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1965 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1996

Отец: Петров Сергей

Мать: Петрова Елена Борисовна

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