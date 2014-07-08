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Волобуев Николай Владимирович

Место рождения

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан

Дата рождения

01.08.1946

Дата смерти

08.07.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1946

Отец: Волобуев Владимир Степанович

Мать: Волобуева Анастасия (Надя) Михайловна

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волобуева Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волобуева Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Волобуева Надежда

Марьинская, Кировский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волобуева Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Волобуева Надежда

Марьинская, Кировский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волобуева Вера Николаевна

Мать ребёнка: Волобуева Надежда

Марьинская, Кировский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волобуева Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Волобуева Надежда

Марьинская, Кировский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волобуева Елена Николаевна

Мать ребёнка: Волобуева Надежда

Марьинская, Кировский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волобуев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Волобуева Надежда

Марьинская, Кировский, Ставропольский край
Смерть
08.07.2014
Марьинская, Кировский, Ставропольский край

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