Волобуев Николай Владимирович
Место рождения
Дата рождения01.08.1946
Дата смерти08.07.2014
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волобуева Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волобуева Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Волобуева Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волобуева Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Волобуева Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волобуева Вера Николаевна
Мать ребёнка: Волобуева Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волобуева Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Волобуева Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волобуева Елена Николаевна
Мать ребёнка: Волобуева Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волобуев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Волобуева Надежда
Смерть
08.07.2014