Веселова Марфа Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселова Марфа Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1897

Дата смерти

01.06.1956

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1897

Отец: Ефим

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Монеткина(?) (Веселова) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Веселов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Веселова) Полина Алексеевна

Отец ребёнка: Веселов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
20.04.1928

Дочь: (Веселова) Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Веселов Алексей Иванович

Борисово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.04.1933

Сын: Веселов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Веселов Алексей Иванович

Борисово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Веселов Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Веселов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Веселов Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Веселов Алексей Иванович

Смерть
01.06.1956
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область

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