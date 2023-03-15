Веселова Марфа Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1897
Дата смерти01.06.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Монеткина(?) (Веселова) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Веселов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Веселова) Полина Алексеевна
Отец ребёнка: Веселов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
20.04.1928
Дочь: (Веселова) Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Веселов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
18.04.1933
Сын: Веселов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Веселов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Веселов Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Веселов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Веселов Алексей Иванович
Смерть
01.06.1956
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область