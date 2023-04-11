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Журавлева Мария Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

22.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Новгородов Матвей Дементьевич

Мать: Новгородова (Катасонова) Прасковья Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журавлева Мария Павловна

Отец ребёнка: Журавлев Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журавлева Новгородова Александра Павловна

Отец ребёнка: Журавлев Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Павел Иванович

Рождение ребёнка
06.09.1929

Сын: Журавлев Иван Павлович

Отец ребёнка: Журавлев Павел Иванович

Смерть
22.11.1982

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