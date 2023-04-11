Журавлева Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти22.11.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журавлева Мария Павловна
Отец ребёнка: Журавлев Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журавлева Новгородова Александра Павловна
Отец ребёнка: Журавлев Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1929
Отец ребёнка: Журавлев Павел Иванович
Смерть
22.11.1982