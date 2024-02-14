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(Харисова) Тагиря

Место рождения

Верхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

Муж

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Бахтияров Харис

Мать: Каримя

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садыков Зиганша

Рождение ребёнка
1927

Сын: Садыков Мубаракша Зиганшаевич

Отец ребёнка: Садыков Зиганша

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садыков Зиганша

Смерть
Неизвестно

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