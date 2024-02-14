(Харисова) Тагиря
Место рожденияВерхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Бахтияров Харис
Мать: Каримя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Садыков Зиганша
Рождение ребёнка
1927
Сын: Садыков Мубаракша Зиганшаевич
Отец ребёнка: Садыков Зиганша
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садыков Зиганша
Смерть
Неизвестно