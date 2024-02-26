Василий Кирилов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1709
Дата смерти1774
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709
Отец: Чурилин Кирила Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Чурилин Матвей Васильев (Ич)
Мать ребёнка: Чурилина Анна Фомина (Чна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Чурилин Василий Васильев (Ич)
Мать ребёнка: Чурилина Анна Фомина (Чна)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1774