Василий Кирилов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Кирилов (Ич)

Василий Кирилов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

1774

Пол

Мужской

Отец

Около 1640 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1697 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: Чурилин Кирила Иванов (Ич)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Чурилин Матвей Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Анна Фомина (Чна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Чурилин Василий Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Анна Фомина (Чна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурилина Анна Фомина (Чна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1774
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close